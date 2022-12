7 asja, mida koerahammustuse korral kohe teha

Koerahammustus on lahtine sakiline haav. «Nende hammustustega seotud probleem number üks on nakkus,» ütleb erakorralise meditsiini arst Stephen Sayles Cleveland kliinikust . «Võite vajada haiglaravi ja veenisiseseid antibiootikume. Hammustuse korral peaksite alati pöörduma arsti poole.»

Arsti poole tuleks pöörduda kindlasti kaheksa tunni jooksul pärast koeralt hammustada saamist, ütleb ta. Pikem ootamine suurendab nakkusohtu. Kui inimesel on diabeet või immuunpuudulikkus, on nakkusoht veelgi suurem.

Teetanussüst on tõhus 10 aastat, aga kui haav on saastunud ja viimasest süstist on möödunud rohkem kui viis aastat, võib arst määrata tõhustusdoosi.