Naerata Ometi juht: kas on põhjendatud, et noore naise elus püsimine sõltub vaid annetajatest?

«Varsti võib tekkida taas olukord, kus Maarja ei saa enda eluks hädavajalikku ravimit rahapuuduse tõttu tarvitada. Kas see on põhjendatud, et noore naise elus püsimine sõltub vaid annetajate heast tahtest, kuna riik ei suuda leida vajalikku rahastust ja saavutada kokkuleppeid ravimifirmaga?» küsib Kompus.

Teder vajab eluga toimetulekuks ravimeid Kaftrio ja Kalydeco, mida peab võtma kombineeritult ja regulaarselt, et tema tervislik seisund oleks stabiilne kuni elupäästva kopsusiirdamiseni. Selle järjekorras on ta olnud juba üle nelja aasta. Ravimite ühe kuu kogus maksab 17 584 eurot. Haigekassa on Kompuse sõnul siiamaani ravimite rahastamisest keeldunud, sest pole suutnud jõuda sobivale kokkuleppele ravimite tootjaga. Maarja on saanud kõrge hinnaga ravimeid osta annetustest.

Kompuse sõnul on ravimiamet öelnud, et peab põhjendatuks Kaftrio ja Kalydeco lisamist Eesti haigekassa ravimite loetellu 100 protsendilise soodustusega tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks 12-aastastele ja vanematele patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis (CFTR) vähemalt üks F508del-mutatsioon.