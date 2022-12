Televiisori vaatamine on seotud selle vähiliigi varase tekkega

Pärasoolevähi esinemise määr on viimastel aastakümnetel 20–49-aastaste hulgas tõusnud. Varase tekkega pärasoolevähk on tavaliselt agressiivsem kui vanurieas arenev. Samuti on diagnoosimise hetkeks vähk arenenud tihti nii kaugele, et väljavaated on kehvad.