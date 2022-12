Ilutootest elavhõbedamürgituse saanud naine kaotas osa nägemisest

Toona ei pidanud amet tema kodus elavhõbedasisaldust murekohaks, kuid aasta jooksul oli elavhõbeda tase ema organismis tõusnud, seisab juhtumiaruandes.

Teisel kodukülastusel 2022. aastal leiti, et kaks uut ilutoodet, mille naine oli kohalikult turult ostnud, sisaldasid samuti suurel hulgal elavhõbedat. Tema kodust leitud tooted olid tühjad, kuid MPCA meeskond katsetas samade toodete uusi avamata versioone, leides ülikõrge elavhõbedasisalduse 11 000 ja 18 000 ppm.

Uued uriinianalüüsid kinnitasid, et elavhõbeda tase naise kehas oli tõusnud 46,6 mikrogrammi/liitri kohta – see on rohkem kui üheksa korda kõrgem normaalseks peetavast tasemest (5 mikrogrammi/liitri kohta). Ja tema kodu teatud aladel esines nüüd samuti kõrgendatud elavhõbedasisaldus, seades ohtu tema pere.

Ühe lapse uriinianalüüs näitas kehas kõrgenenud elavhõbeda taset, mis oli siiski palju madalam kui emal – 6,88 mikrogrammi/liitri kohta.

Naine oli «uskumatult pettunud», ütles Batdorff. «Ta oli ostnud asju, millel ei olnud kirjas, et need on valgendavad, arvates, et need on ohutud,» ütles Batdorff.