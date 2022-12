Kui klassis on diabeediga laps, siis mida tuleks teistel teada?

Mida kindlasti ei tohi teha, on saata juba ennast halvasti tundev suhkrutõvega õpilane klassist välja kooliõde otsima. «Ta ei pruugi õe kabinetini jõuda, vaid vajub enne kokku,» hoiatab Sirje Multram. «Kooliõde on muidugi diabeedilapse oluline tugiisik, kes saab abiks olla insuliinikoguste arvutamise, süstimise, veresuhkru mõõtmise ja nõustamisega. Aga kriitilisel hetkel on hea, kui igaks juhuks on esimene ettevalmistus ka õpetajatel.» Diabeedikoolitaja lisab, et kooliõed on väga tublid ja küsivad alati julgelt ka nõu. Sirje Multram töötas aastaid ka ise Tallinna Koolitervishoiu kooliõena, sellest aastast jätkab ta kooliõdede nõustajana, ja kolleegidel on temaga tuttav ja turvaline suhelda.

Kui klassis on diabeeti põdev õpilane, soovitab Multram kutsuda koolitaja rääkima ka teiste lastega. «Osa vanemaid kardavad, et last hakatakse haiguse pärast kiusama,» teab Multram. Tegelikult on otse vastupidi – kiusamine tuleb rumalusest. Kui aga õpilastele rääkida, mis on diabeet, mida tähendab sellega elamine ja kuidas aidata diabeedihaiget, siis nad on väga mõistvad ja abivalmid. Mitmed on öelnud, et võtavad edaspidi igaks juhuks ise ka midagi magusat kooli kaasa - juhuks kui kaasõpilasel hakkab halb. Ta paneb südamele, et vanemad ei hoiaks lapse diagnoosi kooli eest saladuses.