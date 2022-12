Seiklusteraapia kogemus: matk, mis päriselt parandab vaimset tervist

On asju, mida on raske sõnadesse panna

Mina nimetaksin seda emotsioonide matkaks. Kuigi Kristi ütles meile enne teele asumist, et kõik tunded on lubatud, siis ilma, et keegi oma emotsioone otseselt välja näitaks, kogeti palju enda sees. Keegi tundis viha, teine aga sellist rõõmu, et võttis mõttes isegi lauluviisi üles. Me kõik pidime tõdema, et see on kogemus, mida on raske sõnadesse panna ja teistele rääkida.