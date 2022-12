ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kuidas poodlemisega hoogu pidada

Mustad reeded, nädalavahetused, hullud päevad ja küber-­e­smaspäevad. Rõõm, mille saad soodsast või vajalikust ostust, või hoopis rõõm, et said endal sabast kinni haarata ja ei kulutanud sentigi ning seega julged pangakonto väljavõtet rahuliku südamega silmitseda. Erinevate toodete vajadust, naudingut, uusi kogemusi ja parema elu võimalust tulvil reklaamikakofoonia keskel on oht rahakotirauad liialt lõdvaks lasta suur.