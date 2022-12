«Looduslik» ei tähenda «ohutu»: eeterlikud õlid võivad tekitada rasket mürgistust

Tasub teada, et eeterlikud õlid on lõhnavad ja lenduvad estrite, aldehüüdide, ketoonide ja tärpentinide segud, mida saadakse taimedest ekstraheerimise ja sünteetilise valmistamise teel. Sellest tuleneb nende nimetus «looduslik», mis väga tugevatoimeliste toodete puhul on 100 protsenti. Eeterlike õlide puhul tuleb kindlasti tähele panna, et õlides olev toimeaine kogus ühes tilgas ei ole kõikide õlide puhul sama annus.