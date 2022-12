Miks on hemorroidid sageli just kontoritöötajatel?

Delikaatsed tervisemured on miski, mida ei soovita sageli arutada ei perearsti ega ka apteekriga. Üheks selliseks teemaks on kindlasti hemorroidid, mida esineb sageli just teatud eluviisiga inimestel. Mis on hemorroidid ja kuidas näeb välja nende ravi, räägib BENU apteegi proviisor Astrid Oolberg.