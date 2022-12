Lugeja küsib: kas tööandja tohib öelda, et pean jääma haiguslehele?

«Kui töötajal on võimalik teha kaugtööd, siis on töötaja või tema pereliikmete haigestumisel tõesti võimalik valida kahe variandi vahel – teha kaugtööd või olla töövõimetuslehel.

Kui lepitakse kokku kaugtöö tegemises, siis tasuks läbi mõelda, kas töötaja saab tööd teha samamoodi kui tavapäraselt või on lühiajaliselt vajalik sõlmida teisi kokkuleppeid. Näiteks läbi rääkida ja võimalusel kirjalikult kokku leppida telefonikõnedele või kirjadele vastamise kiiruse osas. Kui tööandja ei tea, et töö tegemine võib teatud perioodil olla kohati takistatud, siis võib see kaasa tuua nii tööandja kui ka kolleegide pahameele.