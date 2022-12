Psühholoog: jõulumuusika ei mõju tervisele hästi

Psühholoog Linda Blair ütles, et ühe ja sama kulunud jõulumeloodia uuesti ja uuesti kuulamine mõjub ajule halvasti. Inimesed, kes töötavad jõulude ajal poodides, on õppinud jõulumuusikat välja lülitama, sest vastasel juhul ei suudaks nad millelegi muule keskenduda. Psühholoogi sõnul kulutavad inimesed oma energiat ka sellele, kui üritavad mitte kuulata seda, mis neid ümbritseb.

See ei pruugi olla üllatus, et jõululaulude kuulamine kordusrežiimil ei ole parim keskendumisele või selgele mõistusele. Siiski näitavad uuringud, et õige vahekord jõulumuusika ja jõululõhnade vahel mõjutab poe keskkonda ja teeb kliendid õnnelikumaks.

2005. aastal tehtud uuring näitas, et see täpne sümmeetria laulude ja lõhnade vahel julgustas inimesi kauplustes rohkem aega ja ka raha kulutama. Siiski on mõnda tüüpi muusika efektiivsem, seletas turunduseprofessor Eric Spangenberg, kes uuris pühademuusika mõju müügile. Aeglane tempo aeglustab ostjaid, mis tähendab, et nad jäävad poodi kauemaks. Samal ajal paneb rütmikas muusika kliente kiiremini läbi poe tormama.