Millised märgid viitavad kofeiiniallergiale?

Kofeiini leidub kohviubades, teelehtedes ning valmistoodetest ka šokolaadis ja energiajoogis, kirjutab Medical News Daily. Kui enamikule inimestest on see mõõdukas koguses ohutu, siis mõnele võib tekitada ka suisa allergiat. Eristada tuleb aga kofeiinitalumatust ja allergiat.

Need, kes on kofeiinile tundlikud, võivad seda juues tunda:

Sel puhul on tegemist ilmselt kofeiinitalumatusega ning parem oleks seda sisaldavaid toite ja jooke lihtsalt vältida. Allergia on aga tõsisem ja harvemini esinev haigus. Kofeiiniallergia sümptomid on:

Kui inimesel on kofeiiniallergia, ilmnevad sümptomid hiljemalt tunni jooksul alates kofeiini tarbimisest. Mõni allergik võib harva kogeda ka anafülaktilist šokki ehk väga tõsist allergilist reaktsiooni. See toob kaasa märksa kiiremini ilmneva ja ohtlikuma paistetuse, hingamisraskused, köhimise, vahel ka iivelduse ja oksendamise.

Kofeiiniallergiku organism kohtleb seda ainet nagu sissetungijat. Kui allergik kofeiini tarbib, hakkab keha tootma antikeha nimega immunoglobuliin E. See ergutab keharakke vabastama histamiini, et proovida kahjulikku ainet sisaldavaid molekule eemale tõrjuda. Neidsamu molekule nimetatakse allergeenideks ja kogu protsessi tulemuseks ongi põletik, lööve ja turse.

Pole teada, mis tekitab allergiat või talumatust kofeiini suhtes. Mõnes uuringus on oletatud, et see on seotud geneetikaga, osa aga arvab, et kohviubadel peitub mikroskoopilist tolmu või hallitust ja hoopiski see tekitab inimestel allergilise reaktsiooni.