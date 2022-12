Apteeker annab nõu, kuidas leevendada jõulutoidust tekkinud seedeprobleeme

«Kõhukinnisuse korral võib kasutada puuviljakuubikuid, mis on suhteliselt pehme toimega. Väljendunud probleemi korral sobib laktuloosi lahus, ent on oluline pidada meeles, et toime ei ole kohene ja esimesel kasutamisel võib kuluda 48 tundi toime saabumiseni,» rääkis ta.