Valed toitumisvalikud võivad viia juuste väljalangemiseni

Kingsley, kes on kuulsuste juustearsti Philip Kingsley tütar, selgitab, et on olemas laias laastus kaht tüüpi juustekaotust. Esimest võiks pidada pigem juuste volüümikuse hõrenemiseks, mis on rohkem omane vanematele naistele, aga võib esineda ka teatud geenihaigustega noortel. See tähendab, et juuste karvanääpsud muutuvad tundlikumaks hormonaalsetele muutustele, vahendab Business Insider.

«On raske öelda, kas juuste hõrenemist esineb rohkematel naistel või sellest lihtsalt räägitakse rohkem ja see pole enam niivõrd tabu. Kuna teema esineb ka meedias, julgevad naised rohkem sõna võtta,» selgitas Kingsley.

Teine põhjus on telogen effluvium nimeline sündroom, mis on juustearsti sõnul tõusuteel ja seda eriti noorukeste naiste hulgas. See põhjustab suurel määral juuste väljalangemist ning võib tekkida stressi, ebatervisliku elu või toitainepuuduse tagajärjel. Kingsley viitab, et kuna praegu on moeteemaks veganlus ja taimetoitlus, võib sellest otsida ka selgitavaid põhjuseid.

«Eridieetidest võib olla abi siis, kui oled nende mõjude osas väga teadlik, aga paljud inimesed seda ei ole. Juuksed ei ole organismile hädavajalikud, mis tähendab, et inimene saab ka nendeta hakkama – aga isegi kui oled teadlik toituja, võib olla üsna raske saada toidust kätte rauda, mis tagab tervisliku juustekasvu,» rääkis naine.