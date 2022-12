Nende toitude ja jookide vältimine aitab ennetada osteoporoosi

Meie luukude uueneb pidevalt. Kõige suurem luumass on 25–30-aastastel inimestel, alates 40. eluaastast hakkab luukoe mass vähenema umbes 0,5 protsenti aastas. Naistel kiireneb see eriti pärast menopausi. Kuna naistel on luukoe mass niigi ligi 30 protsenti väiksem kui meestel, siis esineb naistel ka luumurde 6–7 korda sagedamini kui meestel. Osteoporootilistest ehk haprusmurdudest on kõige sagedasemad selgroo lülikehamurrud ja kõige ohtlikumad reiekaelamurrud. Osteoporoosi soodustab ka liigne kehakaal.