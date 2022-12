Kõhulahtisus kimbutab? Mida süüa ja mida mitte?

Kõhulahtisusega võivad sageli kaasneda kõhukrambid, valu alakõhus, iiveldus ja oksendamine ning palavik. See, mida kõhumurega inimene sel ajal suhu pistab, on üsna oluline, kuna teatud toidud võivad enesetunde hullemakski teha.

Hea on tarbida ka probiootikume, mis panevad seedesüsteemi tasakaalu paika. Samas võivad probiootikumite hulka kuuluvad jogurt ja keefir soolt hoopis ärritada, mistõttu ei ole need just parimaks valikuks. Kui piimatooted kõrvale jätta, siis sobiv alternatiiv on näiteks hapukapsas.