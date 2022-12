Kartuli kohta tehtud avastus lükkab ümber vana müüdi

Varem on väidetud, et kartulid võivad suurendada II tüüpi diabeedi tekke tõenäosust. Edith Cowani ülikooli (ECU) uus uuring näitas aga, et kuigi kartulil ei pruugi olla kõiki samu eeliseid kui mõnel teisel köögiviljal (nt II tüüpi diabeediriski alandamisel), võivad kartuliga varem seostatud terviseprobleemid olla tingitud sellest, kuidas seda valmistatakse ja millega koos süüakse, vahendab Medical Xpress.

Analüüsis selgus, et kuigi kartul ei avaldanud II tüüpi diabeedi tekkeriski alandamisele samasugust mõju, see ka ei soodustanud seda.

«Varasemates uuringutes on kartul olnud positiivselt seotud diabeedi esinemissagedusega, olenemata sellest, kuidas see on valmistatud, kuid me leidsime, et see pole tõsi,» ütles analüüsi läbi viinud teadur Pratik Pokharel.