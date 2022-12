Tsüstilise fibroosiga Maarja elu sõltub annetajate toetustest, sest riik ei rahasta tema ravimeid

«Meie jaoks on väga oluline, et Maarja saaks vajaliku ravimit tarvitada järjepidevalt kuni tulevase kopsusiirdamiseni, nii et ravimisel ei tekiks sisse pausi, mis võiks takistada kopsusiirdamise teostamist, kui tekib sobiv võimalus,» ütleb Naerata Ometi MTÜ juhatuse esimees Kuno Kompus.

«Heade toetajate abiga on mõne päevaga kokku kogutud umbes 3000 eurot, kuid pikk tee on veel minna, et saada kogu vajaminev summa kokku, seega iga väiksemgi toetus on abiks.»

Jõuluaja lähenedes tasub meeles pidada just nimelt neid inimesi, kelle tervis kannatab meditsiinisüsteemi ebaõigluse tõttu kõige rohkem – ning kelle elu on kõige tõsisemas ohus, nagu just Maarjal. Ta ise loodab, et kui avalikkus saab tema kriitilisest seisundist rohkem teada, saavutatakse tema ravimite Kaftrio ja Kalydeco riikliku rahastamise küsimuses siiski võit ning ta saab viimaks minna kopsusiirdamisele ja võimaluse elada täisväärtuslikku elu. Siis saab ta viimaks piisavalt terveks, et suuta aidata teisi. Senikaua jätkub annetuste kogumise kampaania hädavajalike ravimite ostmiseks. Tema toetamiseks saab ühendust võtta allpool välja toodud kontaktide kaudu. Ükskõik millises summas abi on ülimalt teretulnud.