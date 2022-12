Proviisor jagab nõu, kuidas külmetus seljatada

Külmetuse all peetakse silmas nohu, köha, kurguvalu ja häälekäheduse tekkimist, millega kaasneb ka üleüldine halb enesetunne. «Rahvakeelne nimetus külmetus on mõnevõrra ekslik, kuna haigestumist ei tekita õues külmetamine, vaid viirused. Külm ja niiskus on selleks soodustavad tegurid, kuna keha tegeleb soojahoidmisega ja keha vastupanuvõime haigustekitajatele väheneb,» selgitab Rjabtsova, lisades, et seetõttu tuleks pöörata tähelepanu enda soojas hoidmisele.

Samuti põhjustab organismi kaitsevõime langust ja soodustab seega haigestumist muuhulgas stress, ületöötamine, liigne või vähene treenimine, ühekülgne toidumenüü ja vitamiinipuudus organismis.

«Külmetushaigusi põhjustavaid viiruseid on tohutult palju ja nad levivad inimeselt inimesele. Peamiselt toobki nakkuse kas pereliige või kolleeg. Kuna nakkusohtlik ollakse juba enne sümptomite avaldumist, ei ole inimene alati oma nakkusohtlikusest teadlik,» selgitab Rjabtsova, lisades, et piisab ka ühest aevastusest, et levitada ruumis suurel hulgal viiruseid. «Kuna viirused kanduvad edasi eelkõige kätega, tuleks tervena püsimiseks käsi sageli pesta,» lisab ta.

Selleks, et keha kaitsevõime püsiks tugev ja suudaks viirustega võidelda, soovitab proviisor toidulisanditest tarbida tsinki, C- ja D-vitamiini ning punase päevakübara-, sipelgapuukoore- ja greibiseemnetest tehtud preparaate. «Kindlasti on hea tarbida ka looduslikke kaitsevõimet tugevdavaid toiduaineid nagu küüslauk, sidrun ja mesi,» soovitab Rjabtsova.

Külmetushaiguse ravi on enamasti sümptomaatiline