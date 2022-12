Patsiendi enda rakud ravivad melanoomi väga tõhusalt

Võimas immunoteraapia siiretega melanoomi korral

Uuringut juhtinud meditsiiniline onkoloog John Haanen Hollandi Vähiinstituudist on tulemustega väga rahul: «Pidage meeles: need on metastaatilise melanoomiga patsiendid. Kümme aastat tagasi oli melanoom nii surmav, et ma nägin igal aastal täiesti uut patsientide populatsiooni. Nüüd olen mõnda patsienti näinud juba kümme aastat. See on suuresti tingitud immunoteraapia avastamisest, mis on tekitanud pöörde melanoomide ravis. Kuid me näeme endiselt, et umbes pooled selle diagnoosiga inimestest kaotavad oma elu viie aasta jooksul, nii et me pole ikka veel seal, kus tahaksime olla – mitte kaugeltki. TIL-i uuring on näidanud, et rakuteraapia, milles kasutatakse patsiendi enda immuunrakke, on äärmiselt võimas metastaatilise melanoomi immunoteraapia ja see ravi pakub endiselt suuri paranemisvõimalusi, isegi kui teised immunoteraapiad ebaõnnestuvad.»