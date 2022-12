Kersna: noorte vaimse tervise hoidmiseks tuleb mõelda ka täiskasvanute heaolule

«Kui täiskasvanud on stressis ja tunnevad end halvasti, on suurema tõenäosusega stressis ka lapsed,» märkis Kersna.

Ta viitas oma kõnes uuringutele, mille kohaselt säästab 1500 eurot lapsevanema depressiooni ennetusse riigile kokkuvõttes 50 tuhat eurot. Samuti tõi ta välja, et üks euro suitsiidiennetusele toob ühiskonnale tagasi poolteist eurot ning vanemlusprogrammi investeeritud euro lausa 14. «Riigi seisukohalt on neisse valdkondadesse raha suunamine ilmselgelt kasulik investeering,» tõdes Kersna.

Haridustöötajate vaimsest tervisest kõneledes meenutas Kersna hiljuti Riigikogus toimunud arutelu teemal «Koolis ja õnnelik – kuidas on see võimalik?». «Sõnastasime sellel arutelul koos vaimse tervise ja haridusvaldkonna ekspertidega mitu mõtet, kuidas hoida õpetaja heaolu. Alustades sellest, et vaimse tervise esmaabi koolitus peaks olema tagatud kõigile, kes laste ja noortega tegelevad, kuni selleni, et klassiruumi on vaja õpetaja kõrvale õpetaja-abisid, kes saavad võtta õpetajalt koormust vähemaks,» rääkis Kersna.