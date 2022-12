Kuidas teha vahet tavalisel sünnimärgil ja melanoomil?

Nahapinnal näha olev ebakorrapärase kujuga moodustis võib tähendada surmaga lõppevat haigust, kus silmaga on näha vaid jäämäe veepealne osa. Melanoomi kõige edukam ravi on varajane avastamine.

Melanoom on pahaloomuline kasvaja, mis tekib melanotsüütidest, naha pigmendirakkudest. Eriti palju on pigmendirakke neevustes ehk sünnimärkides. Melanoom võib organismis kiiresti levida ja seetõttu on oluline haigus avastada ja ravida juba varases staadiumis.