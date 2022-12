Miks on oluline koguda kogetud lähisuhtevägivalla kohta tõendeid?

On levinud ütlemine, et kui lööb, siis armastab. Tihti teebki enim haiget lähedane inimene, kes näiliselt hoolib kõige rohkem, ning just seetõttu on abi otsida raske: ohver võib vägivallatsejat ühtaegu karta, vihata ja armastada. Enamasti kannatavad lähisuhtevägivalla all naised, kuid seda võivad kogeda ka mehed.

Tihti tunneb vägivalla all kannatav inimene ekslikult, et tema on juhtunus süüdi, mistõttu on tal raske toimuvast rääkida. Vägivalla talumine ei ole aga lahendus. Parim viis vägivalla tõkestamiseks on sellest rääkida, sest vägivald kasvab vaikuses. Kui inimene tunneb, et tema lähisuhtes või peres on midagi valesti, on mõistlik otsida abi ja pidada nõu sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega ohvriabi kriisitelefonil 116 006 või võtta ühendust ükskõik millise naiste tugikeskusega.

Lähisuhtevägivalla tarvitamist ei õigusta miski!

PPA poolt käesoleva aasta 31. oktoobri seisuga registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumitest olid ca 30 protsenti kuriteod: raske tervisekahjustuse tekitamised, seksuaalsed väärkohtlemised, kupeldamised, aga ka ähvardamised, ahistavad jälitamised, lähenemiskeelu eiramised või muud karistusseadustikus väljatoodud kriminaalkorras karistatavad süüteod.

Lähisuhtevägivallal võivad olla seda kogenu jaoks rängad tagajärjed kogu eluks. Seetõttu on kõige olulisem, et ohver saaks vajalikku tuge. Lisaks sellele on oluline, et vägivalla tarvitamine ohvri suhtes lõppeks ning vägivallatseja võetaks vastutusele. Et seda teha, on vaja tõendeid.