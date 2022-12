Harvikhaigusega väike Kevin-Sander vajab ellu jäämiseks ülikallist ravimit

Üliharuldane ja raske ainevahetushaigus, mis väikesel Kevin-Sanderil äsja diagnoositi, kannab nime mukopolüsahharidoos (MPS) tüüp VI ehk Maroteaux Lamy sündroom. Haiguse levimus Eestis on 0,27:100 000 sünni kohta ning väike Kevin-Sander on praegu ainuke seda haigust põdev inimene Eestis. Kaks varasemalt sama diagnoosi saanud last on tänaseks meie seast lahkunud.

Haigus põhjustab luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi, lisaks on limaskestade paksenemisest tulenevalt lapsel oht nakkushaiguste või operatsioonide ajal lämbuda. Kevin-Sanderil on diagnoositud haiguse raske alavorm, mis tähendab, et ilma ravita jääb tema kasv alla 90 cm ning suure tõenäosusega ei saa ta kunagi tähistada oma 10. sünnipäeva.

Haigusele on aga täna olemas Euroopas müügiloa saanud ravim Naglazyme, mis lapse raviarsti ja geneetiku sõnul peataks haiguse kulgemise ning Kevin-Sander saaks elada täiesti tavalist, täisväärtuslikku elu. Ravi on aga ülikallis ning Haigekassa seda ravimit kahjuks ei kompenseeri. Ka Kevin-Sanderi perel ei ole sellist raha, mis päästaks nende poja elu, mitte kusagilt võtta.