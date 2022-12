Vaata järgi, kus maakonnas on kõige paremad suusarajad

Eesti Terviserajad SA juhi Assar Jõepera sõnul on teeb saabunud talveilm rõõmu igale suusahuvilisele. «Tänu viimastel päevadel sadanud rohkele lumele ja rajameistrite tublile tööle on enamus terviseradadest üle Eesti talvevormis - valdavalt saab sõita vabatehnikas ning paljul radadel on sisse pressitud ka klassikajäljed.»