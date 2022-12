Kui pärisid katkuvastased geenid, tähendab see mõne teise haiguse suuremat riski

Must surm, teisiti tuntud kui muhkkatk, põhjustas kõige laastavama pandeemia inimkonna ajaloos, vähendades Euroopa rahvaarvu nelja aasta jooksul (1346–1350) 30–50 protsenti ja mõjutades peaaegu kogu Afro-Euraasiat. Musta surma põhjustas Yersinia pestis, väga nakkav ja surmav bakter, mis levis kiiresti.

Geenivariandid, mis pakuvad kaitset Y. pestis'e eest, peaksid olema musta surma järgsetes proovides sagedasemad kui katku ajal surnute omades ja haigusele vastuvõtlikkust põhjustavate variantide korral peaks ilmnema vastupidine muster. Teadlased leidsid, et neli geenilookust (geeni asukoht kromosoomis), sealhulgas variandid ERAP2 ja TICAM2 lähedal, sobisid selle mustriga.

ERAP2 on aktiivne rakkudes, nagu makrofaagid, mis söövad ja lagundavad patogeene ning esitlevad patogeeni tükki (nimetatakse antigeeniks) teistele immuunrakkudele, et aidata kehal õppida sellega võitlema. TICAM2 kodeerib makrofaagide pinnavalgu TLR4 adaptervalku, mis tuvastab kehas võõrad bakterid, nagu Y. pestis.

Genotüübi andmete põhjal leidsid teadlased, et nende geenivariantidega inimestel oli 40 protsenti suurem tõenäosus katk üle elada.

Variandid aitavad ka paljude teiste patogeenide vastu, kuid mitte kompromissita. Eelkõige on ERAP2 suurem avaldumine seotud tänapäeva inimestel autoimmuunhäiretega, sealhulgas Crohni tõvega.

«Ma arvan, et sellised uuringud aitavad meil mõista, miks meil on teatud haiguste oht ja kuidas varasemad pandeemiad on praeguseid haigusriske kujundanud,» ütles teadur Tauras Vilgalys.