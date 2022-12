Tuleviku rinnavähi uuringud leiavad vähi juba geenidest üles

Et avastada rinnavähk võimalikult varakult ja vähendada rinnavähki suremust, korraldatakse Eestis mammograafilist sõeluuringut. Meditsiinigeneetik professor Neeme Tõnisson nentis täna Tallinnas toimunud BRIGHT projekti infopäeval «Teekond rinnavähi täppisennetuse teenuseni», et siiski on väga palju juhte, mis jäävad sõeluuringust välja.

Eestis avastatakse üle 800 rinnavähijuhu aastas, jagades need nädalatele selgub, et igal nädalal haigestub 16 naist ning sureb viis. Igal juhul on need arvud liiga suured.

Varajase avastamise korral on rinnavähk paremini ravitav. Praegune sõeluuring on mõeldud naistele vanuses 50-69 eluaastat. Meditsiinigeneetik ja Arstide Liidu president professor dr Neeme Tõnisson tõdeb, et noorem vanuserühm on süstemaatiliselt käsitlemata, kuigi ka selles vanuserühmas esineb juhtusid. Siiski ei ole otstarbekas kõiki vanuserühmasid ühtemoodi sõeluurida. Lahenduseks on rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel. Rinnavähk on genetilise eelsoodumusega ja seepärast on naiste individuaalse rinnavähiriski selgitamiseks kasutusel geenitestid, mille abil hinnatakse rinnavähi geneetilist eelsoodumust.

Teadusuuringud on näidanud, et mitmete pahaloomuliste kasvajate geneetiline eelsoodumus on polügeenne ehk tuleneb muutustest paljudes geenides. Professor Neeme Tõnisson tõdes oma ettekandes, et siiani pole tavakäsitlus polügeenide vastu suuremat huvi tundnud. Professor Hele Everaus, kes kuulub riigikogu sotsiaalkomisjoni rõhutas, et polügeensed testid on rinnavähi avastamise tulevik.

Mis on rinnavähi genetilise riski test AnteBC?