ME SAAME HAKKAMA ⟩ Aasta pidulikumal ajal mured võimenduvad

Jõuluaja närvilisuse allikas on meis ja ootuses, et jõulud peavad olema imelised ja ideaalsed.

Olgugi jõuluaeg rahu ja armastuse ja lootuse aeg, jõuab see psühholoogi kabinetti paraku vastasmärgilisena. Milline tahes on olnud põhjus, miks keegi on psühholoogi abi otsinud, jõulude ajal paljud mured võimenduvad.