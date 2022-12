Insuldist taastumise seminar juba 12.12. - ka veebipõhiselt!

Paljud on meist insuldist midagi kuulnud. Kahjuks ei tea enamik haigestujatest, millised olid tema riskitegurid. Paljud ei tea enda olulisi tervisenäitajaidki, mistõttu võib insulti haigestujate hulgast leida nii kõrge vererõhu kui kõrge veresuhkruga patsiente. Alles pärast insulti haigestumist või kokkupuudet läbi lähedasega juhtunu hakatakse rohkem tähelepanu pöörama oma tervisele ja tervislikele eluviisidele – toitumisele ja liikumisele.

Teame, et insuldihaige vajab kiiret abi ning edasist järjepidevat taastumist. Taastusravi võimalused insuldihaigele kodus, taastusravikeskuses ja hoolekandeasutuses on erinevad. Kui paljud on kuulnud või teavad rehabilitatsioonist ja rehabilitatsiooniteenustest? Või sellest, kuidas neid teenuseid saada? Kas teame, kuidas insuldihaiget aitab tegevus- või psühhoteraapia ning kõneravi ja milliseid näitajaid peaksime jälgima järelravis?