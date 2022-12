Optometrist avaldab, millal tuleks silmadega ennetavasse kontrolli minna

Optometristi peamine ülesanne on tõesti prillide määramine, lisaks nõustamine erinevate nägemisega seotud probleemide korral, abi saab ka prille puudutavates küsimustes. Haigustele viitavate leidude korral suunab optometrist edasi arsti vastuvõtule, sest optometristid silmahaigusi ei diagnoosi ega ravi.

Millised on peamised silmadega seotud probleemid, millega võiks juba ennetavalt minna optometristi vastuvõtule, et need varakult avastada?