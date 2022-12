Eksperimentaalne vähiravi oli edukas enam kui 70 protsendil patsientidest

Ravi seondub nii T-rakkude kui ka hulgimüeloomi rakkudega ning suunab T-rakke (valgeid vereliblesid, mida saab kasutada haiguste vastu võitlemiseks) hulgimüeloomirakkude tapmiseks.

Valmis immunoteraapia nimega talquetamab ja mille edu ilmnes isegi neil patsientidel, kelle vähk oli resistentne kõigi heakskiidetud hulgimüeloomi ravimeetodite suhtes. Immunoteraapia kasutab teistsugust sihtmärki kui teised heakskiidetud ravimeetodid, see sihib GPRC5D nime all tuntud vähirakkude pinnal ekspresseeritavat retseptorit.

Talquetamabi testiti 1. ja 2. faasi uuringutes. Esimese faasi uuringus, millest kirjutati ajakirjas New England Journal of Medicine, kehtestati kaks soovitatavat annust, mida testiti 2. faasi uuringus. Teise faasi uuringu tulemused avaldati Ameerika Hematoloogiaühingu aastakoosolekul 10. detsembril. Kõiki uuringus osalejaid oli eelnevalt ravitud vähemalt kolme erineva raviga ilma püsivat remissiooni saavutamata. See viitab sellele, et talquetamab võib pakkuda patsientidele uut lootust.

«Talquetamab kutsus esile olulise ravivastuse patsientide seas, kellel oli eelnevalt raskesti ravitud, retsidiveerunud või ravile allumatu hulgimüeloom, mis on levinuim verevähk. See on esimene bispetsiifiline aine, mis sihib hulgimüeloomiga patsientidel valku GPRC5d,» rääkis Ajai Chari, kes on Tischi vähiinstituudi hulgimüeloomi programmi kliiniliste uuringute direktor ja mõlema uuringu juhtiv autor.