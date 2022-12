USA haiglad on patsiente täis, kuid põhjuseks pole Covid

Respiratoorsete viiruste hooaeg USAs kogub alles hoogu, kuid juba täidab see sel aastal voodikohti palju rohkem kui Covid. Üle 80 protsendi haiglavoodites on juba kasutusel. Varem olid haiglad nii täis jaanuaris, kui USAs hoogustus koroonaviiruse omikrontüvi. Kui jaanuaris oli Covid-19 patsientide jaoks kasutusel umbes veerand voodikohtadest, siis praegu on kasutusel vaid kuus protsenti.

Ameerika haiglate liidu kvaliteedi ja patsientide ohutuse asepresident Nancy Foster ütleb, et gripihaigete sissevool on peamine põhjus, miks haiglad täituvad. Lisaks on väljakutseteks tööjõupuudus ja patsientide mahajäämus, kelle ravi on viimastel aastatel hilinenud. Ta lisab, et haiglasse jõuab palju vanemaid täiskasvanuid ja väikeseid lapsi.