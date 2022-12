Prantsusmaa ennetusrevolutsioon: noortele täiskasvanutele on kondoomid tasuta

«Apteekides on 18-25-aastastele kondoomid alates 1. jaanuarist tasuta,» teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron neljapäeval. Macron kirjutas Twitteris, et sugulisel teel levivad haigused on noorte seas sagemas. «Seetõttu alustame väikest ennetusrevolutsiooni.»

Macron möönis, et seksuaalkasvatuse osas üldiselt: «Me ei ole selles teemas kuigi head. Tegelikkus on teooriast väga-väga erinev. See on valdkond, kus me peame oma õpetajaid palju paremini koolitama.»