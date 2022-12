Kuidas mõjuvad jõulud ja pühadeperiood inimestele, kes on üksinda?

Üksildustundega aitab toime tulla tähenduse loomine. Millise loo ma endale sellest olukorrast räägin? Kas selles on lootust ja ajutisust (hetkel on nii, aga see läheb mööda) või tundub see püsiv olukord (ma ei ole kunagi kellelgi meeles)? Võimalik, et üksinduses on ka mingi võlu, et endale vana aasta kokkuvõtet koostada või uueks aastaks visioonikaarti kujundada.

Tasub kaaluda, kas saab luua enda üksiolekule laiemat tähendust – näiteks saab enda jõudeaega panustada, et teha vabatahtlikku tööd, aidata kohalikus kogukonnas või teha juhuslikke heategusid. Võimalik, et sellised lisapanused pakuvad olulist toetust kogukonna eestvedajatele ja uuringutest on teada, et sellised heateod toetavad ka abi pakkuja vaimset tervist.

Tööriistana saab kasutada ka enda eelhäälestust. Kui on ette aimata, et jõulupühade ajal tuleb palju üksi olla ja see võib mõjuda meeleolule kehvasti, tasub teha ettevalmistav plaan alates menüüst ja tegevuskavast kuni varuplaanini välja. Nii võib kaardistada ja külmkapi peale valmis kirjutada tegevuste plaani, olgu see piparkookide küpsetamine või tuttavatele tervituste saatmine.