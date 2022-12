Elon Musk lennutas juhtiva koroonaeksperdi suunas krõbeda kommentaari

«Minu asesõnad on Prosecute (vastutusele võtma–toim)/Fauci,» ütles miljardärist Twitteri tegevjuht, viidates tavale märkida oma nime järele soolised asesõnad, samuti kampaaniale süüdistada Faucit otsustes, mis on seotud USA Covid poliitikaga.

Pandeemia alguses säutsus Musk, et mure viiruse pärast on «rumal» ja pärast Twitteri ülevõtmist on ettevõttes kaotatud Covidi väärinfo sihikule võtmise poliitika.