Prognoositakse, et II tüüpi diabeedi levimus kasvab jätkuvalt. Kõrge riskiga rühma kuuluvad ka naised, kellel on raseduse ajal diabeet ehk rasedusdiabeet ehk gestatsioonidiabeet. Võrreldes tervete naistega võib neil olla kümme korda suurem risk haigestuda II tüüpi diabeeti.

Kohv näib vähendavat II tüüpi diabeedi tekke riski. Uuringutes on leidnud, et kui kunstlike magusainetega ja suhkruga magustatud jookide asemel juua kaks kuni viis tassi kofeiiniga kohvi päevas, siis vähendab see II tüüpi diabeedi tekke ohtu oluliselt.