Uuring: kolmandik inimestest ei tea, millised eluviisid aitavad vererõhku normis hoida

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) väitel on viimase 30 aasta jooksul tõusnud hüppeliselt 30-79-aastaste inimeste arv, kes põevad kõrgvererõhutõbe, mis koormab südant, kahjustab veresooni ja kiirendab veresoonte lubjastumist. Tegemist on ühe suurima südame-veresoonkonna haiguste riskifaktoriga, millesse haigestunute hulk on WHO andmetel viimase kolme kümnendi jooksul kasvanud 650 miljonilt 1,28 miljardini. Sealjuures ei tea pooled haigestunud, et neil üldse on probleeme kõrge vererõhuga.