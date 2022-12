Ravimeid välja töötades ei katsetata neid sageli naiste peal

On üpris tavaline, et erinevate haiguste puhul kannatavad inimesed eri vaevuste all. Võrreldes meestega teatakse aga palju vähem, kuidas haigused naistel avalduvad.

Biomeditsiinilised uuringud aitavad mõista haiguste kulgu ja seda, kuidas neid ravida. Enamik taolisi katseid on tehtud katseloomadel, näiteks isashiirtel, või siis meessugukromosoomiga rakkudel. Seejuures on arstiteadlased tihti oletanud, et uuringu tulemused kehtivad samamoodi nii meestel kui ka naistel, kuigi naisi ei ole tavaliselt eraldi uuritud.