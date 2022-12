Teadlased avastasid, mis võib koroona põdemise raskemaks muuta

«Arvame, et paljud viirused, mis põhjustavad tõsist haigust, võivad kodeerida viirustoksiini,» ütles Biering. «Viiruste valgud interakteeruvad barjääri rakkudega ja põhjustavad nende barjääride talitlushäireid. See võimaldab viirusel levida ning see koos veresoonte lekke suurenemisega põhjustab tõsise haiguse. Loodan, et saame kasutada põhimõtteid, mida oleme SARS-CoV-2 uurimisest õppinud, et leida viise selle patogeneesi blokeerimiseks, et oleksime järgmise pandeemia korral paremini valmis.»