Haavad vajavad tõhusamat ravi

Lorenz selgitas lähemalt, et elektrospinnimine on lihtne meetod, et luua kiulised haavakatted, mille pinnaomadused sarnanevad kudede oma rakuvälise maatriksiga ning on rakkudel sarnaselt ehituslikuks pinnaks ja pakuvad tuge haava kiiremaks paranemiseks. «Lisaks on võimalik kiudude sisse, peale ja isegi vahele viia erinevaid raviaineid. Antimikroobsed peptiidid on raviained, millele omistatakse mitmeid eeliseid nagu lai toimespekter, suurepärased farmakodünaamilised omadused ja vähetõenäolisem resistentsuse kujunemine. Praegu on nende süsteemset kasutamist piiranud toksilisus ja ebastabiilsus, mida oleks võimalik vähendada kasutades neid stabiliseeritult haavakattes ja manustades paikselt.»