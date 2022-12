Oluline teada: kuidas libedaga kukkumist ja traumasid vältida

Kindlasti peaks lähtuma ilmast. Kui on toimunud äkilised muutused, plusskraadidele järgnevad miinuskraadid, maa on jäätunud ning ka väike lumekiht on peale sadanud, siis on selge, et kukkumisoht on suurem. Ka õhtune ja varahommikune hämar aeg on ohtlik, sest teehooldust pole veel teostatud. Madala temperatuuriga õue minnes on vanuritel ka alajahtumise oht.