Teadlane: armastatud toit võib süvendada väsimust

Kui enamiku ülaltoodud toitainetest on võimalik saada toidust, siis D-vitamiini vaegus on meie elanikel pimedal ajal nii suur, et soovitav on kasutada toidulisandit. Vitamiin D defitsiiti on seostatud mitmete haiguste kõrgema tekkeriskiga. 2014. aastal Georgia Ülikoolis teostatud uurimus näitas, et D-vitamiini vaegus on seotud sügismasendusega ning toidulisandite manustamine aitab parandada tuju.