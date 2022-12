Milline dieet aitab diabeetikul paremini kaalu langetada

Madala süsivesikute hulgaga, kuid rasvarikas ja kalorite mõtes piiranguteta dieet aitas diabeetikutel saavutada 6-kuulise sekkumise jooksul suuremat kaalulangust ja paremat glükoosisisalduse kontrolli võrreldes väherasvase dieediga. Tegemist on heal tasemel tehtud uuringuga (randomiseeritud, kontrollgrupiga), milles osales enam kui 100 II tüüpi diabeeti põdevat inimest. Sellise dieedi lõpetamisel kaalulangus paraku püsima ei jää, mis tähendab, et püsivama tulemuse saavutamiseks tuleb teha ka pikaajalisi toitumismuudatusi. Tulemused on avaldatud ajakirjas Annals of Internal Medicine.