AVASTUS ⟩ Vallatud kurvid võivad kaitsta teatud haiguste eest

Seejärel võrreldi kõrge rasvasisaldusega dieedi mõju – mis teadaolevalt suurendab põletikku kogu kehas mõlemast soost hiirtel – pärast rasvaimuga sarnanevat operatsiooni, et eemaldada nahaalune rasv. Teadlased ei teinud midagi, et otseselt häirida normaalset östrogeeni taset, nagu munasarjade eemaldamine.

Nahaalune rasvakaotus suurendas emastel ajus põletikutaset, ilma et oleks östrogeeni ja teiste suguhormoonide taset muutnud.

«Kui võtsime võrrandist välja nahaaluse rasvkoe, hakkab emaste ajus ühtäkki ilmnema põletik nagu meeste ajus ja emastel tekkis rohkem vistseraalset rasva,» räägib Stranahan. Üleminek toimus umbes kolme kuu jooksul, mis tähendab inimaja järgi mitut aastat.

Kui madala rasvasisaldusega dieedil olnud hiirtelt eemaldati nahaalune rasv varases eas, tekkis neil veidi rohkem vistseraalset rasva ja veidi rohkem põletikku rasvas. Kuid Stranahan ja tema kolleegid ei näinud mingeid tõendeid põletiku kohta ajus.

Oluline rasva asukoht

Stranahan jagab töö põhjal elulise õppetunni: ärge tehke rasvaimu, et seejärel süüa rasvarikast toitu. Samuti nendib ta, et kehamassiindeks (KMI), mis jagab kaalu lihtsalt pikkusega ja mida kasutatakse tavaliselt ülekaalu, rasvumise ja sellest tulenevalt paljude haiguste suurenenud riski näitamiseks, ei ole tõenäoliselt kõige mõttekam vahend. Ta lisab, et lihtne ja täpsem näitaja nii ainevahetushaiguste riski kui ka potentsiaalse ajutervise kohta on samuti hõlpsasti arvutatav vöö- ja puusaümbermõõdu suhe.

«Me ei saa lihtsalt rääkida rasvumisest. Peame hakkama rääkima sellest, kus rasv on. See on siin kriitiline element,» ütleb Stranahan.

Ta märgib, et uus uuring käsitles konkreetselt aju hipokampust ja hüpotalamust. Hüpotalamus kontrollib ainevahetust ja näitab rasvumisest tingitud põletikuga kaasnevaid muutusi, mis selle tulemusena kogu kehas arenevad. Stranahan märgib, et hipokampust, õppimise ja mälu keskust, reguleerivad nende patoloogiatega seotud signaalid, kuid see ajuosa ei kontrolli neid.