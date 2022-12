See tegevus tõstab infarktiriski pea kahekordseks

Alla 45-aastastel täiskasvanutel, kes tarbisid 30 päeva jooksul kanepit, oli peaaegu kaks korda suurem infarkti tekkimise tõenäosus kui nendel, kes seda ei kasutanud, selgus Kanada meditsiiniliidu ajakirjas avaldatud uuringust.

Kanepi all mõeldakse Cannabis sativa taime psühhoaktiivseid preparaate, mille psühhoaktiivne kemikaal on Maailma terviseorganisatsiooni andmetel tetrahüdrokannabinool ehk THC.

Teadlased analüüsisid 2017. ja 2018. aastal USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse uuringutesse kaasatud üle 33 000 18–44-aastase täiskasvanu terviseandmeid. 17 protsendil täiskasvanutest, kes teatasid eelneva kuu jooksul kanepi tarvitamisest, esines 1,3 protsendil hiljem infarkt. Ainult 0,8 protsenti kanepit mitte tarbinutest teatasid sama.

Paljud inimesed eeldavad, et kanepi tarbimine on ohutu ja ei kahjusta keha, kuid see on vale, ütles uuringu juhtivautor dr Karim Ladha, St. Michaeli haigla anestesioloog ja Toronto ülikooli teadur.

«Üha enam on tõendeid selle kohta, et see võib nii lühemas kui pikemas perspektiivis kahjulik olla,» ütles ta.

Ladha ütles, et uuringus ei vaadatud, kuidas kanep mõjutab südame tervist, kuid ta märkis, et varasemad uuringud näitasid, et ravim võib mõjutada kasutaja südame löögisagedust.

Kui pulss muutub ebaregulaarseks, võib see mõjutada südamele vajaliku hapniku hulka, selgitas Ladha. Samas võib kanep piirata ka südamesse tarnitava hapniku hulka, lisas ta.