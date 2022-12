Nipid, kuidas nautida rasvasemat jõulupraadi ülesöömise pärast muretsemata

Siit-sealt kuuleb ikka, et söömapühad on lähenemas ja tundub, nagu inimestel oleks juba veidi hirmgi nende ees. Et jälle tuleb lauda istuda ja muudkui süüa ja süüa. Tegelikult ei pea lähenevaid pühi sugugi kartma. On täiesti normaalne lubada endale soovi korral rasvasemat jõulupraadi, kuid on nippe, mida kasutada, et mitte üle süüa ega pärast halva enesetunde käes vaevelda.

Kindlasti tasub pühade ajal pöörata tähelepanu ka sellele, et päeva jooksul söögikordi vahele ei jätaks ja toidukorrad oleksid söödud võimalikult võrdsete vahedega. See tagab stabiilsema veresuhkru taseme, mis omakorda aitab reguleerida isu. Kindlasti ei tasu mõelda, et kui päeval vähem süüa, võibki endale õhtul peolauas rohkem lubada. Kui nii toimida, on õhtuks nälg nii suur, et on võimatu jääda mõistlike koguste juurde ja nii ongi üsna märkamatult võimalik endale palju toitu sisse ahmida. Kuna lihtne on janu näljaga segamini ajada, tasub jälgida, et ka vett saaks enne pidulauda istumist päeva jooksul piisavalt joodud.