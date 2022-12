Kas elavhõbedaga kraadiklaas on täpsem kui digitaalne?

Kõige tavalisem palaviku mõõtmise viis on kaenla alt klassikalise kraadiklaasiga. «Kui vanasti kasutati sellistes kraadiklaasides elavhõbedat, siis tänapäeval on see asendatud galliumi, indiumi ja tina seguga,» räägib Benu proviisor Virge Sokk. «Seda seetõttu, et elavhõbe on mürgine ning kui kraadiklaas läheb katki, on see inimesele ohtlik.»

Tegemist on väga usaldusväärse, ent võrreldes teistega ehk veidi aeglase variandiga. Samuti tuleb mõõt pärast iga kraadimist tagasi nulli «lüüa». Seevastu on tegemist pika elueaga kraadiklaasiga, mis ise katki ei lähe, kui seda just mitte maha pillata.

Uuemad kraadiklaasid on kiired ja mugavad

Teine variant on digitaalsed kontakttermomeetrid, mis muudavad kehatemperatuuri kontakti teel. «Nende eeliseks on see, et tulemuse saab märksa kiiremini teada,» räägib Sokk. «Samuti on digitaalselt ekraanilt numbri lugemine kergem kui klassikaliselt kriipsukeste järgi arvestamine.»

Digitaalsete kraadiklaaside valik on lai: saadaval on erineva kuju ja otsikuga kraadiklaase. «Lapsevanemad võiksid laste kraadimiseks soetada näiteks painduva otsaga kraadi, mida on mugavam ja ohutum kasutada;» soovitab proviisor.

Kolmanda variandina võib soetada kontaktivaba infrapuna termomeetri, millega saab mõõta kehatemperatuuri ka distantsilt. «See on väga mugav kasutada ning sobib samuti hästi beebide ja väikelaste kehatemperatuuri mõõtmiseks, sest annab tulemuse juba mõne sekundiga,» räägib Sokk.

Milline on kõige täpsem?

«Tegelikult on kõige täpsemad kraadiklaasid just klassikalised, aga seda vaid juhul, kui neid ka õigesti kasutada,» selgitab Sokk. Kehatemperatuuri saab mõõta kaenla alt, kõrvast, otsmikult, suust ja pärasoolest. Arvesta sellega, et eri kohast mõõdetud palavikku arvestatakse erinevalt. Kaenla alt mõõtmise korral algab palavik 37,4 kraadist, laubalt 37,5 kraadist, suust, 37,5 kraadist, kõrvast 37,6 kraadist ja pärasoolest 38,1 kraadist.

Loe kindlasti enne kasutamist läbi oma kraadiklaasi kasutusjuhend ja veendu, et kasutad kraadi õigesti. Näiteks ei tohiks kraadida vahetult pärast õuest tuppa tulemist, vannis käimist või sooja või külma vedeliku tarbimist. Kaenla alt mõõtes tuleb teha kindlaks, et nahk on kuiv ning kraadiga korralikult kontaktis.

Usaldusväärsed on kõik apteegis müügil olevad kraadiklaasid ja valida tasuks selle järgi, millist sul endal kõige mugavam kasutada on.