Mähkmelöövet saab leevendada lihtsate tegevustega

Beebide, eriti väga pisikeste beebide, suurim naha mure on tihtipeale n-ö mähkmelööve või mähkmete hõõrdumisnähud reitel. Mähkmelööve on ruttu tekkima ning beebidele väga ebamugav ja mõnel juhul ka valulik, kui ärritus juba suurem. Mähkmelöövet võivad põhjustada mitte sobiv mähmevalik (tasub katsetada alternatiive), kuid väga tihti pigem kokkupuude märja mähkmega. Uriin jm on õrnale nahale tugevad ärritajad ja kui nahk on vastuvõtlikum, siis on ärritusnähud kiired tekkima.