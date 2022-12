Vaktsiini tekitatud immuunsus on parem kui läbipõdemisest tulenev

Indiana osariigi Regenstriefi instituudi, Indiana ülikooli ja Vanderbilti ülikooli teadlased said valmis väga suure uuringu, milles võrreldakse koroonavaktsiinide tõhusust loomuliku ehk läbipõdemisest tekkinud kaitsega. Võrreldi 12–110-aastaste vaktsineeritute ja varem nakatunud isikute andmeid. See on üks esimesi nii laiaulatuslik nn reaalmaailma uuring. Selles kasutati kogu Indiana osariigi patsientide terviseinfot hõlmavat andmebaasi, mis on ka USA mõttes väga suur. Analüüsiti surmajuhtumeid, haiglaravi vajadust ja erakorralise meditsiini osakonna külastusi mistahes põhjustel. Teadlased ütlevad, et kõikide vanuserühmade inimesed said vaktsineerimisest oluliselt rohkem kasu kui koroona läbipõdemisest. Vaktsineeritud isikute madalam suremus oli eriti muljetavaldav 60-aastaste ja vanemate täiskasvanute puhul.