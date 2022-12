Mari-Anne Härma: vaktsiinid nohu ja köha vastu? Kellele ja miks neid vaja on?

Kindlasti soovitan väikeste laste vanematel vaktsineerida ka iseennast, sest selle lihtsa teoga saate oma last ja vanemealisi pereliikmeid veelgi paremini kaitsta. Samamoodi tasub end vaktsineerida riskirühma kuuluvate inimeste pereliikmetel, et kaitsta endaga koos elavaid lähedasi. Vaktsiin annab endale ja perele meelerahu ning näitab, et hoolid oma lähedastest.

Viimaks on oluline mõista, et igaüks meist saab haarata initsiatiivi ja olla isiklike otsustega teistele eeskujuks. See tähendab, et meie kõigi turvalisus sõltub igast ühest meist. Mida rohkem on meie seas vaktsineerituid, seda vähem saab viirus võimaluse levida. Mida rohkem on meie seas vaktsineerituid, seda vähem inimesi satub haiglasse. Mida rohkem on meie seas vaktsineerituid, seda pikem on meie tervelt elatud elu.